Wta Montreal: Errani-Vinci regine del doppio

23:40 - Sara Errani e Roberta Vinci non smettono di vincere. Grazie al 7-6, 6-3 rifilato alla coppia composta dalla tennista dello Zimbabwe Cara Black e dall'indiana Sania Mirza, le Cichis vincono il torneo di doppio della Rogers Cup sul cemento canadese di Montreal e brindano al quinto successo stagionale: in questo 2014 da incorniciare avevano già messo la loro firma agli Australian Open, a Stoccarda, a Madrid e a Wimbledon.

Al rientro nel circuito dopo lo storico trionfo di Wimbledon che era valso loro il Career Grand Slam, Sara Errani e Roberta Vinci dimostrano di avere ancora tanta fame. A farne le spese sono Cara Black e Sania Mirza, battute in un’ora e mezzo di gioco. Dopo un primo set equilibrato, vinto solo al tie-break, le Cichis hanno perso subito il servizio all’inizio del secondo per poi recuperarlo al quarto game e piazzare il pesantissimo controbreak del 4-2. Dopo avere perso nuovamente il servizio nel gioco successivo, le azzurre sono state brave a reagire subito brekkando nuovamente le avversarie e chiudendo sul 6-3 sfruttando il primo dei tre match point.

Per la coppia Errani-Vinci si tratta del 21esimo titolo in doppio su 33 finali disputate.