Wta Montreal: Errani, Vinci e Pennetta eliminate

10:47 - Finisce subito al primo turno l'avventura di Sara Errani, Roberta Vinci e Flavia Pennetta alla Rogers Cup, prestigioso torneo Wta che si disputa sui campi in cemento di Montreal, in Canada. Le tre azzurre più forti vengono fatte fuori al debutto in una delle tappe di avvicinamento agli Us Open: la romagnola è stata battuta dalla Lisicki, la tarantina è finita ko contro la ceca Zahlavova Strycova mentre la brindisina contro la qualificata Putintseva.

Sara Errani, numero 15 del ranking mondiale, ha perso in due set 6-1, 7-5 contro la tedesca Sabine Lisicki, numero 29 e reduce dall'ingresso nel libro dei record per la battuta più veloce, la scorsa settimana a Stanford. Roberta Vinci prosegue nel suo momento no: dopo essere scesa dal 23esimo al 25esimo posto della classifica mondiale, è stata sconfitta con un doppio 7-5 dalla ceca Barbora Zahlavova Strycova.

Inaspettata la sconfitta di Flavia Pennetta: la numero 1 azzurra, al rientro da un problema al piede destro, è caduta in due set 7-6, 6-3 contro la qualificata Yulia Putintseva, 19enne russa naturalizzata kazaka. In tabellone restano altre due azzurre: Camila Giorgi, numero 38, debutterà sul cemento canadese contro la tedesca Andrea Petkovic mentre Karin Knapp, 77esima in classifica e reduce dalle qualificazioni, esordirà contro la francese Caroline Garcia.