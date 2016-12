WTA Miami: Li Na va in finale e sfida Serena Williams

10:58 - Sarà Li Na, numero 2 del tennis mondiale, ad affrontare la numero 1, l'americana Serena Williams, nella finale del torneo WTA di Miami. In semifinale la cinese si è imposta per 7-5 2-6 6-3 sulla slovacca Dominika Cibulkova, numero 11, nel loro terzo confronto stagionale. Dal canto suo Serena, campionessa in carica, aveva sconfitto per 6-4 6-3 la russa Maria Sharapova, numero 7, aggiudicandosi la sedicesima delle loro 18 sfide.

Nel match contro Li Na - una replica, con lo stesso esito, della finale degli Open d'Australia nel gennaio scorso - la 23enne Cibulkova ha sprecato nel terzo set la palla del 4-1, ma l'avversaria ha reagito infilando cinque game di fila e aggiudicandosi quindi partita e incontro. Grazie alla semifinale raggiunta in Florida la slovacca entrerà lunedì nella Top 10 della classifica Wta, estromettendo Sara Errani, che scenderà da numero 10 a numero 11.