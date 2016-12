Wta Madrid: Sharapova regina, Halep si arrende

19:55 - Maria Sharapova è regina di Madrid. In finale la tennista russa batte in tre set la romena Simona Halep e si aggiudica per la prima volta in carriera il torneo sulla terra spagnola: 1-6 6-2 6-3 il punteggio a favore della Sharapova, che grazie al successo odierno da lunedì salirà al settimo posto del ranking mondiale. Si ferma sul più bello la corsa della Halep, alla prima finale in carriera in un torneo Premier Mandatory.

La finale comincia nel peggiore dei modi per la russa, che cede i primi due turni di battuta e consente alla Halep di volare sul 4-0. Sul 5-1 la Sharapova subisce il terzo break del parziale e consegna il set alla romena. Nel secondo l'ex numero uno del mondo si scuote e prende subito in mano l'iniziativa ottenendo il break in apertura; nel settimo gioco arriva un altro break, la Sharapova sale sul 5-2 e chiude il parziale tenendo a zero al servizio. La russa alza il livello del suo gioco anche nel terzo set e non concede possibilità all'avversaria: sul 5-3 a suo favore la Sharapova chiude la finale dopo quasi due ore di gioco sfruttando il primo match point a disposizione e mette le mani sul secondo trofeo stagionale dopo il successo ottenuto due settimane fa a Stoccarda.