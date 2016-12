Wta Indian Wells: trionfo Pennetta, Radwanska ko

09:57 - Flavia Pennetta regina a Indian Wells. La brindisina batte 2-0 Agnieszka Radwanska nella finale dell'Open Bnp Paribas, torneo Wta Premier Mandatory, conquistando così, a 32 anni, il successo più importante della carriera: 6-2, 6-1 il punteggio per l'italiana, che batte per la terza volta la polacca, oggi in difficoltà per un problema al ginocchio. Flavia, prima azzurra ad imporsi sul cemento californiano, da domani sarà 12esima nel ranking Wta.

I guai fisici della Radwanska, più volte costretta a chiamare l'intervento del fisioterapista, non sminuiscono la strepitosa vittoria di Flavia che, nel suo percorso a Indian Wells, ha battuto quattro giocatrici sopra di lei nel ranking, tra cui due delle prime tre, la cinese Li Na e appunto Agnieszka Radwanska. Mai in partita la polacca che, dopo aver tenuto a fatica i primi due turni di battuta, crolla lasciando il palcoscenico all'azzurra. Ancora meno la resistenza esercitata nel secondo set, dove la Pennetta dall'1-1 cambia marcia e chiude in un'ora e 15 minuti, conquistando il decimo titolo in carriera. Flavia, che un mese fa aveva già sconfitto la polacca a Dubai, nei ringraziamenti finali spende una parola per uno spettatore speciale: "Il mio grazie va anche a Fabio Fognini, seppur lui non vuole che lo dica".