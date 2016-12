Wta Indian Wells: super Pennetta, è semifinale

19:35 - Immensa Flavia Pennetta che conquista il pass per le semifinali del "BNP Paribas Open", importante torneo che si disputa sui campi in cemento di Indian Wells, nel deserto californiano. E' la prima volta che la brindisina arriva così avanti in un Premier Mandatory: battuta in tre set 6-4, 5-7, 6-4 in due ore e 26 minuti la statunitense Sloane Stephens. Per Flavia ci sarà ora la cinese Li Na che ha eliminato la slovacca Cibulkova.

Flavia Pennetta, numero 20 del draw californiano, una sorta di 'mini Slam', ha dovuto combattere per avere la meglio sulla giovane Stephens. Nel primo set, sul 3-3, Flavia ha firmato il break e poi ha chiuso 6-4. Il secondo set è stato invece un turbillon di emozioni, con 7 break tra le due tenniste: sotto 6-5 l'azzurra è andata a servire per forzare al tie break ma la Stephens le ha strappato la battuta e ha chiuso 7-5. Nel terzo e decisivo set, la Pennetta ha breakkato l'americana nel nono game per salire 5-4 e poi, dopo aver fallito quattro match point, ha chiuso 6-4.

Per l'azzurra è la prima semifinale a Indian Wells: non era mai andata oltre gli ottavi. Ora c'è la cinese Li Na, in vantaggio 3-2 nei precedenti. Nell'atra semifinale si affronteranno la rumena Simona Halep e la polacca Agnieszka Radwanska.

Grande impresa per la Pennetta che con questo successo scala il ranking: lunedì sarà infatti la nuova numero 15 del mondo. Fatto storico per l'Italia che avrà per la prima volta tre azzurre nella top 15.