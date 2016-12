Wta Baku: Schiavone sconfitta in semifinale

15:44 - La corsa di Francesca Schiavone si ferma in semifinale. Nel penultimo atto del torneo Wta di Baku, la 34enne milanese viene sconfitta 3-6, 6-1, 6-4 dalla 19enne ucraina Elina Svitolina, numero 37 del mondo. La Schiavone, dopo aver vinto agevolmente il primo set, ha dovuto arrendersi alla maggior freschezza atletica dell'avversaria, che nella finalissima del torneo azero se la vedrà contro la serba Bojana Jovanovski.

Si trattava della prima semifinale Wta dell'anno per la Schiavone, che però non ha saputo resistere ai colpi della Svitolina. Nell'ultimo e decisivo set, sul 3-1 per l'ucraina, la tennista azzurra è riuscita a recuperare fino al 3-3 ma poi è crollata, lasciando all'avversaria la soddisfazione di approdare in finale. Nell'altra semifinale la Jovanovski ha sconfitto 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) la svizzera Stefanie Voegele, che adesso sfiderà contro la 19enne di Odessa (testa di serie numero 2 del torneo) per il titolo.