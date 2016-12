Wimbledon: Fognini rimontato, passa Anderson

19:37 - Si ferma ancora una volta al terzo turno la corsa di Fabio Fognini a Wimbledon, terzo Slam della stagione. L'azzurro, che ha eguagliato il miglior risultato ai Championships ottenuto nel 2010, esce sconfitto 3-2 dal confronto col sudafricano Kevin Anderson. Due volte avanti il ligure, che cede di schianto dal quarto set: finisce 4-6, 6-4, 2-6, 6-2, 6-1. Tra gli italiani resta in corsa solo Bolelli.

Grande rimpianto per il tennista ligure che sembrava in pieno controllo della partita. Dopo un primo set conquistato grazie al break nel terzo gioco, nel secondo parziale Fognini perde il servizio sul decisivo 6-4. Il sudafricano regala quindi il terzo set all'azzurro (6-2). Ma Fognini a questo punto esce letteralmente dal match e, dal 2-2 nel quarto set, riesce a conquistare solo un game contro i 10 di Anderson che agli ottavi affronterà il vincente della sfida tra Murray e Bautista. Tra i big prosegue il cammino di Novak Djokovic che sconfigge con un secco 3-0 il francese Simon (6-4, 6-2, 6-4) in oltre 2 ore di gara. Tanto spavento per il serbo che nel terzo set è caduto male sulla spalla sinistra ma, dopo qualche attimo di apprensione e le cure mediche del fisioterapista, è tornato in campo chiudendo l'incontro. Prossimo avversario di Nole sarà Jo-Wilfried Tsonga che, in poco più di 1 ora e 40 minuti, si è sbarazzato per 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) di Jimmy Wang.