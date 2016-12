Wimbledon: Fognini avanti, fuori Seppi

08:17 - Fabio Fognini accede al secondo turno, Andreas Seppi e Filippo Volandri eliminati. Questo il bilancio della prima giornata degli italiani nel tabellone maschile a Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam che si disputa sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Fognini ha faticato, battendo l'americano Kuznetsov soltanto al quinto set per 9-7, l'altoatesino ha perso in 5 set dall'argentino Mayer mentre il Livornese ko contro Roger-Vasselin.

Fabio Fognini, numero 16 del tabellone, ha perso i primi due set contro l'americano Kuznetsov, 6-2 e 6-1, ma poi ha saputo riordinare le idee, ha vinto i successivi due parziali per 6-4 e 6-1, e nel quinto e decisivo set si è imposto 9-7, recuperando subito un break sul 3-2 e strappando la battuta all'avversario nel 16esimo game. Al secondo turno Fognini se la vedrà col tedesco Puetz. Seppi invece, dopo aver perso il primo set 6-3, ha vinto i successivi due 6-2 e 6-4; poi però ha perso 7-6 al tie break il quarto e ha ceduto anche al quinto, per 6-4. Niente da fare anche per Volandri che ha ceduto 7-6, 6-2, 6-4 contro il francese Roger-Vasselin.

Per quanto riguarda i big, tutto facile per la testa di serie numero 1che ha battuto in tre set il kazakoe ora sfiderà il ceco Stepanek;ha piegato 3-1 Hanescu e ora giocherà contro il talentuoso australiano Tomic; il campione in caricaha fatto fuori in tre set il belga Goffin e al secondo turno giocherà contro lo sloveno Rola; il bulgaro, vincitore al Queen's, si è sbarazzato in tre set dell'americano Harrison mentre lo spagnoloha vinto in quattro set il derby con Carreno-Busta.