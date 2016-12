Wimbledon: Errani-Vinci non si fermano, sono ai quarti

10:18 - Non si ferma la marcia di Sara Errani e Roberta Vinci nel torneo di doppio femminile a Wimbledon: le azzurre hanno battuto 7-5, 6-3 la coppia formata dalla giapponese Shuko Aoyama e dalla ceca Renata Voracova, e si sono qualificate ai quarti di finale. Ora le Cichis, che nel turno precedente avevano salvato cinque match point contro le gemelle ucraine Kichenok, se la vedranno con le australiane Ashleigh Barty e Casey Dellacqua.

La qualificazione ai quarti non è stata certo una passeggiata per la coppia Errani-Vinci: sotto 4-1 nel primo set, le azzurre sono riuscite a rimontare e a chiudere sul 7-5 per poi avere vita decisamente più semplice nel secondo set. Wimbledon è l'unico titolo dello Slam di doppio assente dalla bacheca delle Cichis, che nel loro palmares vantano due Australian Open (2013, 2014), un Roland Garros (2012) e un Open degli Stati Uniti (2012). Il prossimo ostacolo sulla strada verso la finale non è dei più semplici: la coppia tutta australiana composta da Ashleigh Barty e Casey Dellacqua è la testa di serie numero 6 del tabellone.