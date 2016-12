Wimbledon: Errani-Vinci in semifinale nel doppio

11:31 - Prosegue il sogno di Roberta Vinci e Sara Errani a Wimbledon, unico titolo dello Slam che ancora manca nella bacheca delle doppiste italiane. La coppia azzurra vola in semifinale battendo in 3 set (6-4, 2-6, 6-0) il duo australiano Ashleigh Barty- Casey Dellacqua ai quarti. Le Cichis (numero 3 del ranking Wta in doppio) torneranno in campo con le vincenti tra Hlavackova- Zheng e Pavlyuchenkova-Safarova: in palio la finale.

Nel primo set le azzurre hanno perso il servizio nel quarto game ma sono state in grado di trovare subito il contro-break vincendo 4 giochi consecutivi. Nel secondo parziale le australiane volano sul 3-0 con l'Errani e la Vinci che sembrano uscire mentalmente dalla partita. Il terzo set, invece, si assiste alla rinascita delle italiane che non lasciano scampo alle avversarie (6-0) conquistando così la prima semifinale a Wimbledon della loro carriera in doppio.