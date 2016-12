Wimbledon: Djokovic-Federer, in palio la corona

11:05 - Sono Novak Djokovic, numero 2 del mondo e prima testa di serie del tabellone, e Roger Federer, numero 4 del ranking Atp, a giocarsi il titolo 2014 di Wimbledon sull'erba del campo centrale dell'All England Club di Londra. Di fronte il serbo, attualmente il giocatore più completo ed efficace dell'intero circuito, e il campionissimo di Basilea che sull'erba è a casa e cercherà l'ennesima impresa di una carriera leggendaria.

Federer va infatti alla caccia dell'ottavo titolo ai Championships e sarebbe un primato assoluto visto che attualmente guida con 7 trionfi ma insieme al suo idolo Pete Sampras e a William Renshaw (nell'800). Lo svizzero torna in finale per la prima volta dal 2012 quando sconfisse Andy Murray: per Roger è la nona finale e ne ha persa soltanto una, nel 2009 contro Nadal dopo una maratona durata quasi 5 ore.

Per Djokovic si tratta invece della terza finale a Wimbledon: nel 2011 vinse sconfiggendo Nadal mentre nel 2013 perse dall'idolo locale Murray. Nole è arrivato fino alla gara per il titolo sconfiggendo in semifinale il talentuoso Dimitrov mentre Federer ha fatto fuori il canadese di origini montenegrine Raonic. Quello della finale di Wimbledon sarà il 35esimo confronto tra Roger e Nole: lo svizzero conduce 18-16 nei precedenti. Soltanto una volta si sono affrontati a Wimbledon, nelle semifinali 2012, e vinse Federer in quattro set. Nei tornei dello Slam si sono sfidati in 11 occasioni: lo svizzero è avanti 6-5. Nel 2014 si sono incrociati tre volte: 2-1 per Federer, ma sempre al meglio dei tre set.