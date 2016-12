Wimbledon: Bolelli avanza, Federer spazza via Lorenzi

23:29 - Simone Bolelli raggiunge Fabio Fognini al secondo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba di Londra. Il bolognese, ripescato come lucky loser, supera 3-1 il giapponese Tatsuma Ito, partito dalle qualificazioni, e ora sfida il tedesco Kohlschreiber. Esce subito di scena invece Lorenzi, spazzato via in tre set da Federer. Qualche brivido per Nadal, che passa contro Klizan pur perdendo il primo set.

Sono dunque due i tennisti italiani approdati al secondo turno. Ottima prova di Bolelli, che sull'erba londinese vanta il terzo turno nel 2008 e nel 2011: 7-5, 7-6(3), 3-6, 7-6(5) il punteggio in favore dell'azzurro, abile e lucido nel rimontare da 3-5 al tiebreak del quarto set e chiudere dopo 2 ore e 59 minuti di gioco. Tutto secondo pronostico invece sul Court 1, dove il sette volte campione Federer stende 6-1, 6-1, 6-3 in un'ora e 33 minuti Lorenzi, sfortunatissimo nel sorteggio.

Qualche brivido perche, dopo aver perso il primo set e sotto 15-40 sull'1-1 nel secondo, avrà ripensato alla sua clamorosa eliminazione dello scorso anno al primo turno contro il belga Darcis. A quel punto però il maiorchino si sveglia e pernon c'è più nulla da fare: finisce 4-6, 6-3, 6-3, 6-3. In difficoltà ancheche batte al quinto l'austriaco. Nessun problema invece per, che superano 3-0 rispettivamente il portoghesee il francese