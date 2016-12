Vendetta Errani: batte la Svitolina e vola in semifinale a Parigi

10:18 - La vendetta è un piatto che si serve freddo. E così al Wta Premier di Parigi Sara Errani ha presentato il conto a Elina Svitolina, battendola in due set (6-2, 6-3). L'ucraina aveva eliminato Roberta Vinci al primo turno, ma nei quarti ha dovuto arrendersi a Sarita, che dunque vola in semifinale. Per l'azzurra, finalista a Parigi l'anno scorso, sconfitta dalla tedesca Mona Barthel, il prossimo ostacolo sarà la francese Alizé Cornet.

L'altra semifinale del torneo sarà invece un derby russo tra Maria Sharapova, n. 5 mondiale, che ha battuto con un doppio 6-2 la belga Kirsten Flipkens, e Anastasia Pavlyuchenkova, (5-7 6-3 7-6/3 alla tedesca Angelique Kerber). La Pavlyuchenkova aveva eliminato all'esordio Francesca Schiavone. La quarta azzurra iscritta all'Open Gdf Suez - torneo con montepremi di oltre 700 mila dollari che si disputa sui campi in cemento indoor nella capitale francese -, Karin Knapp, era stata invece battuta dalla Errani al secondo turno.