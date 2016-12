Us Open, solito Fognini: sconfitta e polemica

18:47 - Ne ha combinata un'altra. Fabio Fognini ha mostrato il lato peggiore del suo tennis ed è stato eliminato al 2° turno dell'Us Open dopo la solita polemica con l'arbitro di sedia cui, a fine match, non ha stretto la mano. Il tennista ligure, che alla fine del secondo set aveva ricevuto un penalty point per aver scaraventato a terra la racchetta, si è arreso in tre set al francese Mannarino, numero 89 del Ranking (6-3,6-4,6-1) in meno di due ore.

Mai in partita, l'azzurro perde nettamente il primo set e va sotto nel secondo per 5-2, per poi recuperare fino al 5-4 e buttare via tutto a servizio, il terzo set non ha storia, netto 6-1 per il francese. <p>A fine match è lo stesso Fognini a spiegare il tracollo: "Ero talmente frustrato per come giocavo che è difficile spiegare cosa accadeva in campo. Ho fatto fatica sin dall’inizio e anche quando ho recuperato lo svantaggio nel secondo set era più per errori del mio avversario che per merito mio".