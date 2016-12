Us Open: Pennetta-Hingis volano in finale nel doppio

17:56 - L'eliminazione ai quarti di finale per mano di Serena Williams non sembra aver pesato nella testa di Flavia Pennetta che, assieme a Martina Hingis, conquista il pass per la finale del doppio femminile agli Us Open. L'azzurra e la svizzera si sono imposte 6-2, 6-4 su Cara Black e Sania Mirza, terze teste di serie. Pennetta-Hingis affronteranno in finale la coppia Makarova-Vesnina, (7-5, 6-3 in semi contro Date Krumm-Zahlavova Strycova).

E' la seconda finale a Flushing Meadows nel doppio per la 32enne brindisina dopo quella conquistata nel 2005 in coppia con la russa Elena Dementieva (in quell'occasione persero in tre set dalla coppia Raymond-Stosur). L'unico Slam vinto dalla Pennetta, invece, è l'Australian Open del 2011 (assieme al'argentina Gisela Dulko). Nella notte italiana l'azzurra e la Hingis hanno avuto vita facile contro la tennista dello Zimbabwe Cara Black e l'indiana Sania Mirza: l'unico momento di difficoltà è arrivato in avvio di secondo set. Sotto 3-0, Pennetta-Hingis sono riuscite a strappare i servizi decisivi nel settimo e nono gioco conquistando così la loro seconda finale in doppio dopo quella di Eastbourne a giugno, persa contro le cinesi di Taipei Hao-Ching Chan e Yung-Jan Chan.