Us Open: Pennetta avanti, Rogers al tappeto

10:27 - Sono tre le italiane al terzo turno degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di New York. Dopo Roberta Vinci e Sara Errani, stacca il pass anche Flavia Pennetta che batte in due set la statunitense Shelby Rogers: 6-4, 6-3 il punteggio della brindisina, testa di serie numero 11 e semifinalista lo scorso anno a Flushing Meadows. Adesso affronterà la vincente tra la russa Pavlyuchenkova e l'americana Gibbs.

Un successo convincente contro un'avversaria ostica, mai affrontata in passato. La Rogers, 21 anni e numero 86 del ranking, tiene il match in equilibrio fino al 4-4, quando Flavia trova il break e chiude poi il primo set nel successivo game. Nella seconda partita l'azzurra prende il sopravvento: strappa tre volte il servizio all'americana balzando sul 4-1, controlla la reazione dell'avversaria e chiude infine la contesa con un passante lungolinea dopo un'ora e 12 minuti.