Us Open: Pennetta ai quarti di finale

10:23 - Per il terzo anno di fila il tennis italiano avrà due rappresentanti nei quarti di finale del tabellone femminile dell'Us Open. Dopo Sara Errani, anche Flavia Pennetta ha ottenuto la qualificazione battendo in due set l'australiana Casey Dellacqua, numero 29 del seeding: 7-5 6-2 il punteggio a favore della 32enne brindisina, testa di serie numero 11 e semifinalista a Flushing Meadows la scorsa stagione.

L'azzurra ha sempre avuto il controllo del match. Nel primo set è stata due volte avanti di un break ma ha poi sempre finito per perdere la battuta nel game successivo. Sul 5-4 per la Dellacqua però la Pennetta ha infilato un parziale micidiale di sei giochi consecutivi che le ha permesso di archiviare la prima frazione per 7-5 e di portarsi in vantaggio per 3-0 nel secondo set: l'allungo è decisivo e l'azzurra ha archiviato la pratica all'ottavo gioco. Per Flavia si tratta del secondo quarto di finale consecutivo a New York: nel prossimo turno troverà Serena Williams, numero uno del seeding, che ha battuto facilmentel'estone Kaia Kanepi.