Us Open: Fognini tra le teste di serie a New York

14:07 - Fabio Fognini è l'unico italiano tra le 32 teste di serie sorteggiate per lo Us Open, il quarto ed ultimo torneo del Grande Slam della stagione che scatterà lunedì a New York. Il ligure, 17esimo della classifica Atp, partirà con il numero 15 del seeding. Grande favorito e quindi testa di serie numero 1 il serbo Novak Djokovic, sconfitto lo scorso anno in finale da Rafa Nadal: Nole è reduce da qualche guaio fisico ed è apparso un po' fuori forma.

Chi invece sembra stare bene è Roger Federer, il numero 3 del mondo, che è il secondo favorito in virtù dell'assenza di Nadal ma soprattutto è reduce dalla finale persa a Toronto e dal successo di Cincinnati, le due prove generali sul cemento prima del palcoscenico di New York.

Terza testa di serie un altro svizzero, Stanislas Wawrinka, vincitore a gennaio degli Australian Open a Melbourne. Chiudono la top ten Ferrer, Raonic, Berdych, Dimitrov, Murray, Tsonga e Nishikori. Domani alle 18 ora italiana il sorteggio del tabellone.