Us Open: Federer vince la battaglia con Monfils, in semi c'è Cilic

20:25 - Sarà Federer-Cilic la semifinale nella parte bassa del tabellone degli Us Open, quarto e ultimo slam della stagione. Lo svizzero, numero 3 al mondo, si è imposto al quinto set (4-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-2) al termine di un'autentica battaglia durata quasi tre ore e mezza contro il francese Gael Monfils. Federer affronterà Cilic che ha avuto vita più facile con il ceco Thomas Berdych sconfitto col punteggio di 6-2, 6-4, 7-6.

Federer sembra cominciare bene il match conquistando subito due palle break nel secondo gioco prontamente annullate da Monfils. Il francese riesce a strappare il servizio al numero 3 al mondo nel quinto game mantenendo la battuta fino al 6-4 finale. Nel secondo parziale Federer perde il servizio nel primo e nell'ultimo gioco.



Monfils vola quindi sul 2-0 ma quando tutto sembra perduto ecco la risposta del campione. Lo svizzero comincia a macinare il suo gioco di attaccante puro che gli permette di vincere 6-4 il terzo set. La svolta dell'incontro arriva sul 5-4 per Monfils nel quarto parziale. Il francese ha a disposizione due match-point, prontamente annullati da Federer che conquista gli ultimi 3 game consecutivi del set. Al quinto set, infine, Monfils esce mentalmente dall'incontro: Federer può chiudere senza grossi problemi con un netto 6-4.



L'elvetico affronterà in semifinale Cilic, testa di serie numero 14, che ha letteralmente annulato Thomas Berdych, sesto favorito del seeding. Dopo aver dominato i primi due set (6-2, 6-4), il croato è andato sotto 3-0 ad inizio del terzo ma ha saputo strappare il servizio nel settimo gioco chiudendo l'incontro in un tie-break vinto 7-4. Per accedere alla finale degli Us Open, però, Cilic dovrà elevare al massimo la qualità del suo gioco. I precedenti infatti parlano chiaro: cinque su cinque sono le vittorie di Federer contro il croato.