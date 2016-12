Us Open: Errani schiantata, Wozniacki perfetta 

23:35 - Davanti a una Caroline Wozniacki mostruosa è finita l'avventura di Sara Errani agli Us Open. La danese è volata in semifinale dopo una partita perfetta in cui l'italiana ha avuto poche chance: 6-0, 6-1 il punteggio finale. Sarita ci ha provato in tutti i modi, ma dall'altra palla della rete l'ex di McIlroy è stata straordinaria su ogni palla toccata. Ora la Wozniacki troverà la cinese Peng: la strada verso la finale è spianata.

Sara Errani, probabilmente arrivata senza benzina dopo lo sforzo profuso anche in doppio (fuori al secondo turno), ha combattuto come meglio ha potuto contro la Wozniacki che però è apparsa sempre superiore, dimostrando di aver ritrovato in parte quello smalto che l'aveva portata in cima al ranking Wta. L'azzurra, fermatasi al suo sesto quarto di finale Slam, il secondo a New York, spreca tre palle break nel game d'apertura e da lì è un assolo della danese che chiude 6-0 con addirittura 15 vincenti.

Nel secondo set la Errani parte ancora bene, e questa volta strappa il servizio alla Wozniacki portandosi avanti 1-0. E' solo un fuoco di paglia perchè l'ex fidanzata del golfista numero 1 al mondo Rory McIlroy riprende in mano le redini del match e infila altri sei giochi consecutivi per chiudere 6-1 in un'ora 6 minuti di gioco. Caroline Wozniacki, reduce dal successo negli ottavi contro Maria Sharapova, ritorna così in semifinale in uno Slam a distanza di tre anni e se la vedrà contro la cinese Shuai Peng, numero 39 del ranking e vera sorpresa del torneo.