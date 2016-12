Us Open: Errani e Vinci al secondo turno

12:11 - Debutto vincente per le Cichis. Sara Errani e Roberta Vinci strappano il biglietto per il secondo turno dell'Us Open, ultimo torneo stagionale dello Slam in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La romagnola, numero 13 del seeding, ha battuto 6-1 7-5 la belga Flipkens, mentre la tarantina, testa di serie 28, si è imposta 6-3 6-3 sull'argentina Ormaechea. Oggi in campo anche Penneta e Schiavone, le altre due azzurre in tabellone.

Nel secondo turno la Errani affronterà la 32enne australiana Anastasia Rodionova, numero 221 proveniente dalle qualificazioni che al primo turno ha eliminato Camila Giorgi, impedendo così un derby italiano. La prossima avversaria della Vinci sarà invece la romena Irina-Camelia Begu, numero 61 del ranking Wta che compie oggi 24 anni.

Nel pomeriggio Flavia Pennetta e Francesca Schiavone proveranno a raggiungere le due connazionali al secondo turno. La 32enne brindisina, testa di serie numero 11 e semifinalista la scorsa stagione a New York, esordirà contro la 25enne tedesca Julia Goerges, numero 88 del ranking Wta. Flavia ha vinto l'unico precedente nel 2010 a Palermo sulla terra rossa. Meno agevole il compito della 34enne milanese, alla 15esima presenza consecutiva all'Us Open. Francesca sfiderà la statunitense Vania King, numero 80 Wta, mai affrontata in passato. Poi in caso di successo, potrebbe trovare subito la numero uno del mondo Serena Williams.