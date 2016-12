Tennis, Wta Sydney: Errani ai quarti di finale

12:07 - Sara Errani si è qualificata per i quarti di finale dell'Apia International, torneo in corso sui campi in cemento di Sydney che precede l'Australian Open. Negli ottavi la tennista italiana, numero 7 mondiale, ha superato in due set la statunitense Lauren Davis, proveniente dalle qualificazioni: 7-5 6-2 il punteggio. La Errani ha faticato per circa un'ora, ma una volta conquistato il primo set ha preso il largo con facilità nel secondo.

La prossima avversaria dell'italiana sarà un'altra qualificata, la bulgara Tsvetana Pironkova. L'unico precedente con l'attuale numero 108 del mondo (ma ex semifinalista a Wimbledon) risale a 5 anni fa, proprio in Australia, quando Sara prevalse a Brisbane. Agnieszka Radwanska, testa di serie numero 1 nonché campionessa in carica, è stata eliminata in due set (7-5 6-2) dalla statunitense Bethanie Mattek-Sands. Fuori dal torneo anche una ex numero uno del mondo, Caroline Wozniacki, battuta 6-4 7-6 da Lucie Safarova.