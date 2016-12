Tennis, Wimbledon: Serena Williams eliminata, Sharapova avanti

22:34 - Grande scossone nel terzo turno del tabellone femminile di Wimbledon: esce di scena Serena Williams, battuta in 3 set (1-6, 6-3, 6-4) dalla francese Alize Cornet (24 al mondo). Stagione fin qui deludente per la numero 1 del ranking Wta che non è riuscita a raggiungere i quarti nei 3 Slam disputati. Tutto facile, invece, per Maria Sharapova, quinta giocatrice del tabellone, che si è sbarazzata con un netto 2-0 (6-3, 6-0) di Alison Riske.

Giornata contraddistinta dalla pioggia a Londra con il gioco che si è interrotto nel pomeriggio per le avverse condizioni atmosferiche. Il risultato sicuramente più sorprendente è l'eliminazione della Williams ad opera della Cornet che, al termine dell'incontro, intervistata dalla Bbc, rivela tutta la sua gioia e il suo stupore: "E' anche lei un essere umano. Non ci posso credere, qualche anno fa nemmeno sapevo giocare sull'erba, adesso ho battuto Serena". Passeggiata invece per la Sharapova contro la malcapitata Riske: la russa è apparsa in grande forma ed ora agli ottavi è chiamata da una difficile gara contro la tedesca Kerber che ha sofferto contro la Flipkens vincendo solo al terzo set (3-6, 6-3, 6-2). Nessun problema, infine, per la numero 3 al mondo, la rumena Simona Halep che ha avuto la meglio in due set della svizzera Bencic (6-4, 6-1).