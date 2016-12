Tennis Us Open: ciclone Pennetta, è agli ottavi

22:08 - Flavia Pennetta a New York si sente a casa. La brindisina, semifinalista lo scorso anno a Flushing Meadows, batte in due set la wild card statunitense Nicole Gibbs e approda così agli ottavi degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sul cemento nella "Grande Mela". L'azzurra si impone per 6-4, 6-0 e fa fuori la seconda americana di fila dopo Shelby Rogers: adesso sfiderà Casey DellAcqua, che ha sconfitto Karolina Pliskova.

In avvio di match meglio la Gibbs che, sulle ali dell'entusiasmo grazie al successo alla secondo turno sulla Pavlyuchenkova (testa di serie numero 23), strappa subito il servizio a Flavia. L'azzurra - 11esima favorita del seeding - reagisce immediatamente: prima agguanta il 3-3, poi sul 5-4 trova il break decisivo. Secondo set senza storia, con la Pennetta che non lascia neanche un game alla giovane statunitense - classe '93 e numero 135 del ranking - e chiude la pratica dopo un'ora e 13 minuti.