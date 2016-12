Tennis, servizio record di Sabine Lisicki: 210 km/h 

17:04 - La tennista tedesca Sabine Lisicki ha stabilito il nuovo record per il servizio più veloce. Nel primo turno giocato contro Ana Ivanovic a Stanford (Usa), Lisicki (numero 29 del ranking Wta) ha servito una palla a 210,8 chilometri orari: il precedente record (207,6) apparteneva a Venus Williams e risaliva al 2007. La 'bomba' è servita a conquistare il game, ma a passare il turno è stata Ana Ivanovic. Almeno può consolarsi con il primato.

La palla-record è stata servita nell'undicesimo gioco del primo set, sul 5 pari e 40-30 a favore della tedesca, che poi ha subito la rimonta della serba perdendo 7-6, 6-1. In onore del connazionale Boris Becker, Sabine è stata soprannominata Boom Boom Lisicki. Il record assoluto per il servizio più veloce del mondo è stato stabilito dall'australiano Sam Groth nel maggio 2012 a Busan, in Corea del Sud.