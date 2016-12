Tennis, Roland Garros: autorità Fognini, Bellucci liquidato

21:09 - Missione compiuta. Fabio Fognini approda al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta di Parigi, battendo in tre set il brasiliano Thomaz Bellucci, numero 108 del ranking Atp e contro il quale aveva vinto entrambi i precedenti. Il tennista ligure, 14.a testa di serie del tabellone, s'impone d'autorità 6-3, 6-4, 7-6(2) in due ore e 9 minuti: adesso affronterà il padrone di casa Gael Monfils.

Sul Court 2 Fabio impone da subito la sua legge, strappando il servizio al brasiliano e balzando sul 3-0: Bellucci resta aggrappato al match annullando quattro palle break, ma al nono game si arrende. Copione simile nel secondo set, con Fognini che, sotto 3-2, annulla due palle break al suo avversario e trova poi un filotto di tre giochi con i quali mette in cassaforte il 2-0. Ancor più equilibrato il terzo parziale: il ligure prova la fuga (4-2), ma all'ottavo game perde per la prima volta il servizio, è 4-4. Si va al tie-break: Fognini tiene alta la concentrazione e lascia a due Bellucci, battendolo per la seconda volta in un mese dopo i quarti a Monaco.