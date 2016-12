Tennis, Pennetta numero 1 d'Italia

10:23 - L'eliminazione al secondo turno del Roland Garros non ha fatto troppo male a Flavia Pennetta, almeno in termini di classifica. La brindisina, infatti, ha scalato il ranking, passando dal 13.mo all'11.mo posto (il suo best ranking fu 10 nel 2009). Flavia è prima fra le azzurre. Resta dietro Sara Errani, che nonostante l'ottimo torneo, non conferma la semifinale del 2013 e scende in 14.ma piazza. Sale la Giorgi (44), precipita la Schiavone (71).

Per la Leonessa passo indietro di 17 posizioni. Scende anche Roberta Vinci, adesso fuori dalla top 20 (è numero 22). La Knapp è al 47.mo posto. Il passo avanti più significativo in classifica è quello di Maria Sharapova, che dopo il successo di Parigi torna n.5. In testa ancora Serena Williams.

Invariati i top 4 fra gli uomini. Nadal guida su Djokovic, Ferrer e Federer. Murray si riaffaccia in quinta posizione, Fognini rimane stabile al n.15, Seppi al 34 (scende di una posizione). Grande balzo di Bolelli, che si riavvicina ai 100 (adesso è n.126, sale di 24).