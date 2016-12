Tennis, Pennetta in finale a Indian Wells 

22:27 - Prosegue il sogno di Flavia Pennetta a Indian Wells. Sul cemento americano, tappa del circuito Wta di tennis, la brindisina ha superato in due set la cinese Na Li, recente vincitrice degli Australian Open e numero 1 del tabellone femminile. In semifinale la Pennetta si è imposta in due set con il punteggio di 7-6, 6-3 in 1h48". Ora in finale affronterà la polacca Agnieszka Radwanska, testa di serie numero due e vincitrice sulla romena Simona Halep.

Il match è combattuto fin dal primo gioco con la cinese che deve faticare a tenere il servizio. Da metà set in poi le tenniste si esibiscono in una serie di break-controbreak arrivando fino al 6-6. Flavia è concentratissima e riesce a vincere il tie-break (7-5) e conquistare così il primo parziale. La brindisina va subito sotto nel secondo set perdendo il servizio. Sul 2-1 però recupera lo svantaggio: il match si mantiene il parità fino al 4-3 per l'azzurra che strappa il servizio decisivo alla cinese e chiude sul 6-3 conquistando un traguardo storico. Nessuna italiana è infatti mai arrivata in finale ad Indian Wells. "Non posso smettere di sorridere - rivela la Pennetta dopo la vittoria - . Sono stata aggressiva, ho giocato il mio miglior tennis, non so cosa dire, anche per le emozioni che ho vissuto".