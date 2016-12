Tennis, Inghilterra sotto shock: è morta Elena Baltacha

17:16 - L'Inghilterra e il mondo del tennis piangono Elena Baltacha. L'ex tennista britannica, numero 49 del ranking Wta nel 2010, è morta a 30 anni a causa di un tumore al fegato che non le ha dato scampo. Malata dall'età di 19 anni, è riuscita a costruirsi una buona carriera, diventando per tre anni la miglior giocatrice del Regno Unito e giocando da protagonista per 11 anni nella squadra di Fed Cup.

Figlia di Sergei, ex calciatore della Dynamo Kiev, Ipswich Town e della nazionale CCCP, Elena era nata in Ucraina, ma naturalizzata britannica. Nel corso della sua carriera ha dovuto combattere non solo con le sue avversarie in campo, ma con una terribile malattia cronica del fegato. Un male che l'ha costretta al ritiro dall'attività agonistica l'anno scorso e che l'ha uccisa ieri notte. "Era una persona incredibile e ha ispirato molta gente con il suo spirito, il suo calore e la sua bontà", ha detto il marito-allenatore, Nino Severino.



Sotto shock il mondo del tennis. Sentito e accorato il cordoglio delle ex colleghe tenniste, da Victoria Azarenka ad Angelique Kerber, passando per il silenzio di Judy Murray, capitana britannica di Fed Cup molto vicina a Elena.