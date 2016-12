Tennis, impresa di Camila Giorgi a Indian Wells. Battuta Sharapova

16:59 - Si merita la copertina della giornata di Indian Wells, località nel deserto californiano, Camila Giorgi che, contro ogni pronostico, batte nientemeno la campionessa uscente Maria Sharapova dopo una battaglia lunghissima di due ore e mezza e chiusa col punteggio di 6-4, 3-6, 6-1. La russa cade sotto i colpi della machigiana che ora, agli ottavi di finale, se la vedrà con Flavia Pennetta, nel derby che regalerà un'azzurra ai quarti.

Dopo Maria Elena Camerin, Silvia Farina e Flavia Pennetta (due volte), la quarta italiana a battere Maria Sharapova è Camila Giorgi. Un match memorabile per la giovane azzurra, classe 1991, che s'impone 6-3, 4-6, 7-5 in due ore e 36 minuti.

Un match emozionante, in cui Camila capisce subito di poter scrivere la storia: il primo set infatti è quello che va via più velocemente, con la campionessa russa che non riesce a tenere neppure un turno di battuta. Nel secondo l'inevitabile reazione della Sharapova che piazza la zampata decisiva sul 5-4 e trascina l'incontro al terzo.

L'ultimo set è un'altalena di emozioni: il centrale di Indian Wells è quasi tutto per l'italiana che, partita dalle qualificazioni, ha conquistato il pubblico a suon di vincenti. Break e controbreak fino al 5-5, poi lo scatto dell'italiana che vince il braccio di ferro e fa scoppiare in lacrime di gioia suo padre Sergio in tribuna.