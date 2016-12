Tennis, Errani in semifinale a Stoccarda 

19:42 - Sara Errani conquista l'accesso in semifinale al torneo Wta di Stoccarda, in corso sui campi in terra rossa indoor della cittadina tedesca. La romagnola, numero 8 del seeding, ha approfittato del ritiro della spagnola Carla Suarez Navarro che ha mollato nel terzo e decisivo set con l'azzurra avanti 3-0. Sara aveva conquistato il primo set 6-3 mentre aveva perso il secondo 7-6. In semifinale se la vedrà con Maria Sharapova.

Sara Errani, che negli ottavi aveva superato l'estone Kaia Kanepi, parte bene contro la spagnola Carla Suarez Navarro e conquista il primo set col punteggio 6-3. Dopo che nei primi quattro game nessuna delle due tiene il servizio, Sara si porta sul 4-3, conquista il break a zero per salire 5-3 e poi chiude 6-3 dopo aver salvato una palla del controbreak per la spagnola. Il secondo set è ancor più combattuto anche se la Errani, avanti 4-3 dopo il break nel settimo game, spreca sol servizio a favore l'opportunità di salire 5-3. La Suarez Navarro rimette tutto in parità e poi vince 7-6 al tie break dopo annullato un match point a favore di Sara. Nel terzo e decisivo set l'azzurra vola subito sul 3-0 e poi arriva il ritiro dell'iberica, fermata da un problema fisico. In semifinale Sara se la vedrà con Maria Sharapova, che nei quarti ha fatto fuori la Radwanska, in quella che sarà la riedizione della finale del Roland Garros 2012.