Tennis, Coppa Davis: l'Italia vince il doppio e si riavvicina, 2-1 Svizzera

18:17 - C'è ancora vita per l'Italia nella semifinale di Coppa Davis: la coppia formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli, infatti, ha battuto Wawrinka e Chiudinelli in cinque set (7-5, 3-6, 5-7, 6-3, 6-2) conquistando così il primo punto azzurro. La Svizzera, che in doppio ha scelto di rinunciare a Roger Federer, adesso conduce per 2-1. Saranno decisivi gli ultimi singolari di domenica: nel primo si sfideranno Fognini e Federer, a seguire Bolelli-Wawrinka.

Dopo un buon avvio - e un break conquistato nell'undicesimo game del primo set - l'Italia è un po' calata. Fognini è parso impreciso, Bolelli non è riuscito a tenerlo a galla. La Svizzera scappava sul 5-2 nel secondo, chiudendo poi 6-3. E nel terzo parziale strappava il servizio ai due italiani nel finale, quasi a sancire una supremazia mentale ancorché tecnica. Durante la pausa, e le discussioni col capitano Barazzutti, arriva la scossa. Fognini mette da parte i dissidi col pubblico di Ginevra e torna a giocare, Bolelli sale di colpi, e nel sesto game conquista il break di vantaggio grazie a una stop volley prodigiosa. L'Italia vince il quarto set per 6-3, poi la gara appare in discesa tanto che nell'ultimo atto gli azzurri vanno avanti di due break e, dopo un doppio fallo del ligure, chiudono la pratica in quasi quattro ore di match. A decidere la finalista saranno i due singolari di domenica, specialmente il primo, quando Fognini sarà chiamato a una vera impresa contro Roger Federer.

FRANCIA PRIMA FINALISTA

La Francia si è qualificata per la finale di Coppa Davis. Il punto decisivo nella semifinale contro la Repubblica Ceca, quello del 3-0, arriva dal doppio Richard Gasquet-Jo Wilfried Tsonga che ha battuto i cechi Tomas Berdych e Radek Stepanek 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/5), 6-1. La finale è in programma dal 21 al 23 novembre.