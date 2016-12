Tennis, Cincinnati: la finale è Federer-Ferrer

10:04 - Sarà Federer-Ferrer la finale del torneo Atp Cincinnati, Masters 1000 che si disputa sul cemento dell'Ohio negli Stati Uniti. Tutto facile per lo spagnolo contro il francese Benneteau: il netto 6-3, 6-2 gli vale la sedicesima sfida contro Re Roger, vittorioso su Raonic in due set per 6-2, 6-3 . Il bilancio è schiacciante: Ferrer ha sempre perso contro lo svizzero, l'ultima sconfitta risale a una settimana fa in Canada.

Definita anche la finale femminile: Serena Williams sfiderà Ana Ivanovic. Sfuma così l'attesa sfida tra la statunitense e la Sharapova, che cede in tre set alla Ivanovic per 6-2, 5-7, 7-5. Grazie a questo successo la serba tornerà, da settimana prossima, nella top ten del Ranking Wta. Anche la Williams ha dovuto faticare per sbarazzarsi della danese Caroline Wozniacki: sotto nel primo set per 2-6 si è imposta nei successivi due per 6-2, 6-4. Per la Williams è la finale numero 78 in carriera, ma solo la seconda a Cincinnati. Per la Ivanovic si tratta della quinta finale dell'anno.