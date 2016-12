Tennis, Cincinnati: Errani e Seppi al secondo turno

10:52 - Dopo l'ottimo debutto, con Pennetta, Knapp e Fognini vincenti, il tennis italiano perde dei pezzi nella seconda giornata al "Western & Southern Open", prestigioso torneo che si gioca sui campi in cemento di Cincinnati, in Ohio, e fa da antipasto agli Us Open. Vincono con un po' di sofferenza ma passano Andreas Seppi e Sara Errani che battono rispettivamente Santiago Giraldo e Yanina Wickmayer; vanno fuori invece Camila Giorgi e Roberta Vinci.

Seppi, numero 51 del ranking, ha battuto in rimonta per 4-6, 6-2, 7-5, in oltre due ore il colombiano Santiago Giraldo, numero 30. Nel terzo set l'altoatesino ha rischiato quando, avanti 4-0, si è fatto raggiungere sul 5-5, ma alla fine se ce l'ha fatta. Al secondo turno se la vedrà col russo Mikhail Youzhny che a sorpresa ha fatto fuori Jo-Wilfried Tsonga, fresco vincitore del Mastes 1000 di Toronto ed appena rientrato nei top ten. Nel tabellone femminile festeggia solo Sara Errani che raggiunge Pennetta e Knapp al secondo turno. La romagnola, numero 14 del seeding, ha sconfitto per 7-5, 3-6, 7-6 (2) la belga Yanina Wickmayer, numero 67, al termine di una battaglia durata due ore e 44 minuti. La Errani se la vedrà ora con Sabine Lisicki, la tedesca che ha eliminato per 6-3, 2-6, 6-2, in poco più di un'ora e mezza di gioco, Roberta Vinci, compagna di doppio di 'Sarita'. Fuori anche Camila Giorgi che, dopo essere salita al numero 37 del ranking (suo best ranking), ha ceduto per 6-4, 6-7 (4), 6-3, in due ore e 33 minuti di gioco, alla russa Svetlana Kuznetsova.