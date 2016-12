Tennis: avanti Seppi. Ora la supersfida con Nadal

17:17 - Dopo Fabio Fognini, anche Andreas Seppi ha conquistato l'accesso al terzo turno del torneo Atp di Montecarlo. Il tennista bolzanino ha sconfitto 7-6(5), 5-7, 6-4 lo spagnolo Pablo Andujar, sfatando una vera e propria maledizione: fino ad ora, in nove partecipazioni, l'azzurro non era mai riuscito a superare il secondo turno sulla terra rossa del Principato. Negli ottavi per lui ci sarà il proibitivo scontro con Rafa Nadal.

Sfida impegnativa per Seppi contro il numero 36 del mondo: l'incontro è una vera e propria maratona e dura ben 2 ore e 50 minuti. Il primo set è il più lungo dell'intera sfida, con l'italiano che si fa trascinare al tie break e poi trova l'1-0 con tre punti in rapida successione. Nel secondo set Seppi cala d'intensità e, dopo aver fallito due palle break sul 4-4, cede il passo ad Andujar. Terzo parziale di grande intensità, il break decisivo arriva nel settimo gioco fino al 6-4 finale. Nel frattempo Rafa Nadal si è sbarazzato in due set (6-4, 6-1) del russo Gabashvili: sarà lui il complicatissimo ostacolo per Seppi negli ottavi di finale.