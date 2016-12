Tennis, Australian Open: Flavia Pennetta eliminata ai quarti

09:59 - Finisce ai quarti di finale l'avventura di Flavia Pennetta agli Open d'Australia. La tennista brindisina testa di serie n.29 è stata eliminata per 6-2 6-2 dalla cinese Na Li, n.4 del tabellone. La cinese, finalista a Melbourne nel 2011 e nel 2013, ha dominato la sfida contro l'italiana n.28 del seeding (e non 29 come detto in precedenza, ndr) chiudendo la partita in un'ora e sette minuti. In semifinale Li Na sfiderà Eugenie Bouchard.

La diciannovenne canadese (n.30) ha, infatti, eliminato per 5-7 7-5 6-2 la serba Ana Ivanovic (n.14).