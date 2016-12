Tennis, Australian Open: Fabio Fognini si qualifica al terzo turno 

11:38 - Continua la marcia di Fabio Fognini a Melbourne. Il tennista ligure, infatti, ha battuto il finlandese Jarkko Nieminen dopo quattro set (7-5, 6-4, 3-6, 6-2 in 2h 47' di gioco) e si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open, il primo slam stagionale. Fabio, dopo aver conquistato i primi due set, ha accusato un lieve calo nel terzo parziale prima di dominare il quarto. Ai sedicesimi troverà l'americano Sam Querrey.

In campo maschile tutto facile per Novak Djokovic e Thomas Berdych che hanno concesso appena 8 game ai rispettivi avversari. Il serbo, numero 2 della classifica mondiale, ha battuto per 6-0, 6-4, 6-4 l'argentino Leonardo Mayer, mentre il ceco, testa di serie numero 7, ha battuto per 6-4, 6-1, 6-3 il francese De Schepper. Più sofferto l'approdo al terzo turno dello spagnolo David Ferrer, terza testa di serie del torneo, che ha dovuto concedere un set al talentuoso francese Adrian Mannarino, calato alla distanza e battuto con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0, 6-3.