Tennis Atp: vittorie per Del Potro e Isner

18:25 - Juan Martin Del Potro e John Isner si presentano al meglio agli Australian Open che scattano lunedì a Melbourne dopo le rispettive vittorie ai tornei Atp di Sydney e Auckland. L'argentino, quinto nel ranking mondiale, ha vinto l'Apia International battendo in finale l'australiano Bernard Tomic in due set (6-3, 6-1). In Nuova Zelanda Isner ha conquistato l'Heineken Open battendo il taiwanese Lu Yen-hsun, 62 del mondo.

Del Potro ha impiegato 53 minuti per avere la meglio sul 21enne idolo locale, detentore del titolo. Era dal 2009 con il trionfo di David Nalbandian che un argentino non vinceva a Sydney.



Gara tutt'altro che facile invece per Isner, che ha dovuto lottare duramente per due set (7-6, 7-6) per vincere l'ottavo titolo della sua carriera. Viceversa Lu ha confermato di essere un giocatore solido sul cemento dopo aver battuto a sorpresa in semifinale lo spagnolo David Ferrer, terzo nel ranking Atp.