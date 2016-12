Tennis, Atp Toronto: Seppi e Fognini al secondo turno

10:04 - Subito fuori tutte le donne a Montreal, il tennis azzurro può sorridere dopo le vittorie di Andreas Seppi e Fabio Fognini nel primo turno della Rogers Cup. Sul cemento di Toronto il primo a scendere in campo è l'altoatesino, che batte col punteggio di 6-3, 6-3 un esordiente assoluto, il canadese Schnur. Concede solo un game in più Fabio Fognini (6-4, 6-3), con il tennista ligure che elimina il numero 23 del circuito, il russo Youzhny.

Inizio fortissimo del giovanissimo Schnur contro Seppi: il numero 612 del mondo, canadese, sfrutta la spinta del pubblico di casa per arrivare fino al 3-3 del primo set, poi l'esperienza e la tecnica di Seppi hanno inevitabilmente la meglio. Primo set controllato bene, poi nel secondo il numero 51 del ranking Atp infila cinque game consecutivi, dopo essere andato sotto 1-3. Nel secondo turno ad attenderlo ci sarà il croato Dodig. La pioggia fa slittare il match di Fabio Fognini, ma il miglior tennista azzurro non si scompone e supera l'insidia Youzhny: nel primo set, con break e servizio, Fognini chiude 6-4 dopo qualche errore di troppo nella parte centrale del set, e nel secondo, sul 3-2, piazza quattro game in fila che gli permettono di chiudere il match e volare al secondo turno del Master 1000 canadese, dove ad attenderlo ci sarà il sudafricano Anderson, classe 1986.