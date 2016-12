Tennis, Atp Monaco: Fognini va in finale

17:18 - Fabio Fognini si conferma a suo agio in Germania e conquista la finale del "BMW Open", torneo ATP 250 che si disputa sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera. Il ligure, vincitore l'anno scorso a Stoccarda ed Amburgo, ha battuto agevolmente in semifinale il 23enne tedesco Jan Lennard Struff in due set 6-3, 6-1 in un'ora di gioco. In finale, l'ottava della carriera, Fognini se la vedrà con lo slovacco Martin Klizan.

Fognini, numero 13 del mondo, ha avuto vita facile contro il tedesco Struff, mai incontrato in carriera e steso in due set in appena 62 minuti. Sarà certamente più difficile la finale di domani contro Martin Klizan che nella prima semifinale ha fatto fuori 6-3, 6-2 l'esperto Tommy Haas, detentore del titolo. Lo slovacco infatti lo ha battuto nella finale del torneo di San Pietroburgo nel 2012. Fabio ha l'occasione per rifarsi e mettere in bacheca il quarto successo della carriera.