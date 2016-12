Tennis, Atp Miami: esordio ok, Fognini avanza

14:50 - Esordio ok per Fabio Fognini al Sony Open 2014, secondo Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento di Key Biscayne, a Miami. Il tennista azzurro, dopo il bye al primo turno, sbarazza con un secco 2-0 dello slovacco Lukas Lacko, arrivato dalle qualificazioni: 6-4, 6-4 il punteggio finale in favore del sanremese, testa di serie numero 14, che chiude al terzo turno affronterà lo spagnolo Bautista che ha eliminato a sorpresa Janowicz.

Fognini, che contro Lacko aveva vinto l'unico precedente giocato in Coppa Davis nel 2009, chiude la pratica in un'ora e 12 minuti, con un break per set: nel primo strappa il servizio all'avversario sul 4-4, nel secondo al primo turno di battuta, aggiudicandosi così un filotto di cinque game consecutivi a cavallo dei due parziali.