Tennis, altri due gemelli per Federer: sono nati Leo e Lenny

10:12 - Dopo Nole Djokovic, fermato da problemi al polso, anche Roger Federer annuncia il suo forfait per il torneo di Madrid, Masters 1000 di scena nell'impianto della Caja Magica su campi in terra battuta. Lo svizzero lo ha fatto attraverso il proprio profilo Facebook spiegando di voler stare vicino alla moglie Mirka, che ha dato alla luce Leo e Lenny. Per Federer, dunque, altri due gemelli. Maschi questa volta.

"Ho deciso di rinunciare al torneo di Madrid per stare vicino a mia moglie Mirka in queste settimane che sono molto felici per la nostra famiglia - l'annuncio del campione svizzero - Mi scuso con i miei tifosi e spero di tornare a Madrid il prossimo anno. Mi allenerò vicino a casa e tornerò presto a giocare".