Roland Garros: Serena Williams choc, fuori al secondo turno

20:42 - Clamoroso a Parigi: Serena Williams esce al secondo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa della capitale francese. La numero uno al mondo americana, detentrice del trofeo e reduce dalla vittoria agli Internazionali di Roma, si arrende in due set contro la giovane Garbine Muguruza, classe '93 e numero 35 del ranking Wta: la spagnola domina l'incontro e si impone con un doppio 6-2 in un'ora e 4 minuti.

Il tabellone femminile perde dunque un'altra attesa protagonista: dopo l'inaspettato ko di Li Na, testa di serie numero 2, esce pure la numero uno del seeding. Irriconoscibile Serena, che nel primo set subisce due break, al terzo e al quinto game, senza riuscire a strappare il servizio alla Muguruza. Ci riesce nel secondo, ma quando ormai è troppo tardi: la spagnola, già avanti 3-0, reagisce subito, soffocando sul nascere il tentativo di rimonta della Williams.

Nessuna sorpresa nel tabellone maschile, con i favoriti che accedono al terzo turno. Novak Djokovic, reduce dal successo a Roma e all'inseguimento del suo primo successo sulla terra di Parigi, liquida 6-1 6-4 6-2 il francese Jeremy Chardy. Tutto facile anche per Roger Federer, che batte 6-3 6-4 6-4 il 21enne argentino Diego Sebastian Schwartzman, proveniente dalle qualificazioni.

Meno agevole il compito di Tomas Berdych, semifinalista nell'edizione del 2010, trascinato al quarto set dal kazako Nedovyesov: 6-7 6-4 7-5 6-3 il punteggio a favore del ceco. Un altro kazako, Kukushkin, spaventa John Isner, che deve giocare tre tie-break per avere ragione del suo avversario: lo statunitense si impone 6-7 7-6 6-3 7-6. Clamoroso il tracollo di Alexandr Dolgopolov, che si fa rimontare due set di vantaggio dallo spagnolo Granollers: 1-6 3-6 6-3 6-0 6-2 i parziali. Vittorie in tre set per Tsonga (6-2 6-3 6-4 contro Melzer), Raonic (7-6 6-4 6-1 contro Vesely), Simon (6-4 6-0 6-2 contro Gonzalez) e Gulbis (6-2 7-5 6-2 contro Bagnis).

In campo femminile, a parte il terremoto Williams, strappano il pass per il terzo turno tutte le protagoniste più attese. Maria Sharapova fatica nel primo set ma riesce comunque a piegare in due set la bulgara Pironkova (7-5 6-2), Agnieszka Radwanska si impone 6-3 6-4 sulla ceca Pliskova, Samantha Stosur travolge 6-1 6-3 l'austriaca Meusburger. Sbrigano la pratica in due set anche Dominika Cibulkova (6-3 6-4 all'austriaca Paszek) e Angelique Kerber (6-2 7-5 alla statunitense (Lepchenko). Fatica più del previsto Carla Suarez Navarro, costretta al terzo set dalla svizzera Bacsinszky (7-5 1-6 6-4 il punteggio), mentre Sabine Lisicki, numero 16 del seeding, è costretta al ritiro contro la connazionale Barthel.