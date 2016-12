Roland Garros: Nadal e Murray in semifinale

10:14 - Rafa Nadal e Andy Murray raggiungono Ernest Gulbis e Novak Djokovic nelle semifinali del Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam della stagione che si sta giocando sui campi in terra battuta di Parigi. Il maiorchino ha battuto in quattro set 4-6, 6-4, 6-0, 6-1 il connazionale David Ferrer, numero 5 del mondo, mentre lo scozzese ha faticato per avere la meglio del francese Monfils, steso in cinque set 6-4, 6-1, 4-6, 1-6, 6-0.

Nel primo quarto di finale maschile di giornata sul Suzanne Lenglen Court, Rafa Nadal ha battuto in quattro set il connazionale David Ferrer nella riedizione della finale 2013. Nadal ha perso 6-4 il primo set in 50 minuti ma poi ha rimesso insieme le cose vincendo con lo stesso punteggio, 6-4, il secondo parziale grazie ad un break nel terzo game. Nel resto della gara è stato un dominio del maiorchino che in un'ora ha steso Ferrer con un 6-0 e un 6-1. Nadal va a caccia del nono Roland Garros in carriera, il quinto di fila.

In semifinale avrà sulla strada Andy Murray. Lo scozzese ha dovuto soffrire non poco contro Gael Monfils, l'unico francese rimasto in tabellone. Murray, numero 8 del mondo, ha vinto i primi due set 6-4 e 6-1 ma poi si è inceppato e Monfils è tornato in corsa: il francese ha conquistato il terzo set 6-4 strappando il servizio all'avversario nel decimo game e poi ha vinto facilmente il quarto per 6-1. Nel quinto e decisivo set però non c'è stata storia, la maggior classe e forza di Murray è venuta fuori e lo scozzese ha chiuso con un netto 6-0.