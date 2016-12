Roland Garros: Nadal e Murray ai quarti

10:34 - Rafa Nadal e Andy Murray si sono qualificati per i quarti di finale del Roland Garros, secondo slam della stagione che si sta svolgendo sui campi in terra rossa di Parigi. Il 27enne maiorchino ha steso in tre set 6-1, 6-2, 6-1 il serbo Lajovic, numero 83 del mondo, in poco più di un'ora e mezza mentre lo scozzese ha faticato decisamente di più per battere 6-4, 7-5, 7-6 (7-3) in quasi tre ore lo spagnolo Fernando Verdasco.

Nella parte alta del tabellone del Roland Garros, Rafa Nadal ha avuto la meglio di Lajovic in tre set e nei quarti se la vedrà con il connazionale David Ferrer, numero 5 del ranking Atp, che nel quarto turno ha eliminato il sudafricano Kevin Anderson, per 6-3, 6-3, 6-7 (5), 6-1. La sfida tra Nadal e Ferrer sarà una replica della finale dello scorso anno.

L'altro quarto della parte alta vedrà di fronte Andy Murray, che ha impiegato quasi tre ore per battere Fernando Verdasco, e Gael Monfils, ultimo francese rimasto in corsa, che ha battuto in tre set 6-0, 6-2, 7-5 lo spagnolo Garcia-Lopez. I quarti di finale della parte bassa sono invece Gulbis-Berdych e Raonic-Djokovic.