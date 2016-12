Roland Garros: Errani-Vinci in finale nel doppio

16:20 - Sara Errani e Roberta Vinci calano il tris. Le tenniste azzurre centrano per il terzo anno consecutivo la finale di doppio femminile del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra di Parigi, battendo in due set la coppia formata dalla ceca Lucie Hradecka e l'olandese Michaella Krajicek: 6-2, 6-1 il punteggio in favore delle Cichis, che nell'ultimo atto del torneo sfideranno la cinese Shuai Peng e la taiwanese Su-wei Hsieh.

Partita senza storia sul Court Suzanne Lenglen, dove la coppia italiana - testa di serie numero due del tabellone e campione al Roland Garros nel 2012 - impiega 62 minuti per chiudere la pratica e assicurarsi la possibilità di vendicare la sconfitta nella finale dello scorso anno. La Hradecka, che lo Slam parigino lo ha vinto nel 2011 insieme alla connazionale Hlavackova, e la Krajicek strappano subito il servizio alle Cichis, che si scuotono e mettono in fila ben 9 game con i quali chiudono il primo set e balzano 3-0 nel secondo. Un altro break al sesto gioco mette la parola fine alla contesa e regala a Sarita e Roberta la seconda finale di Slam della loro stagione di doppio, dopo quella vinta a gennaio in Australia: di fronte la coppia numero uno del ranking Wta.