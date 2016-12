Roland Garros: Errani perfetta, è agli ottavi

17:24 - Con una prestazione quasi perfetta Sara Errani vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Al terzo turno l'azzurra, decima testa di serie del tabellone, batte con un netto 6-0, 6-1 l'israeliana Julia Glushko, numero 99 del ranking Wta contro la quale non aveva mai giocato. Adesso la bolognese sfiderà la serba Jelena Jankovic, in cerca di vendetta dopo la semifinale di Roma.

Travolgente Sarita che impiega solo 52 minuti per mettere ko la Glushko, classe '90 e nata a Donetsk, in Ucraina, ma di passaporto israeliano. Di fatto non c'è mai partita, con la bolognese che macina vincenti su vincenti e annichilisce l'inesperta avversaria, per la seconda volta in carriera al terzo turno di uno Slam. Adesso sarà di nuovo Errani-Jankovic, replay della semifinale degli Internazionali di Roma di due settimane fa: in quel frangente l'azzurra sfoderò una prestazione impeccabile, superando la serba per la seconda volta in carriera su tre confronti.