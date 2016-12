Roland Garros: Errani ko, Petkovic in semifinale

10:15 - Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Sara Errani al Roland Garros,. La bolognese, numero 11 del ranking, è stata sconfitta in due set (6-2, 6-2) in un'ora e 5 minuti dalla tedesca Andrea Petkovic, testa di serie numero 28 del seeding. In semifinale la Petkovic ora se la vedrà con la rumena Simona Halep, che ha steso senza grandi difficoltà la russa Svetlana Kuznetsova con un doppio 6-2.

Per Sara Errani una giornata storta, iniziata in ritardo rispetto all'orario previsto per il match a causa della pioggia caduta su Parigi. L'azzurra, al terzo quarto di finale consecutivo al Roland Garros dopo la finale 2012 persa con la Sharapova e la semifinale dell'anno scorso persa contro Serena Williams, inizia forte la gara e si porta avanti 2-0. Sembra un set in discesa ma la Petkovic si risolleva e infila ben sei game consecutivi per chiudere 6-2 a portarsi sull'1-0.

Sara, nervosa e fuori partita forse a causa del vento e della temperatura più bassa del solito, riorganizza le idee e si porta sul 2-1 con un altro break nel secondo set ma ancora una volta inciampa nella trappola della tedesca di origini bosniache che risponde a sua volta con il break e poi scappa via chiudendo 6-2. Per la Petkovic è la prima semifinale a Parigi in carriera. Se la vedrà con la romena Simona Halep che ha battuto in due set 6-2, 6-2 la russa Svetlana Kuznetsova.