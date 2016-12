Novak Djokovic si è sposato in Montenegro 

16:42 - Novak Djokovic non ha perso tempo e, a quattro giorni dal successo di Wimbledon, ha sposato la storica fidanzata Jelena Ristic. Le nozze, a cui ha partecipato una nicchia ristretta di parenti e amici, si sono svolte a Budva, in Montenegro, presso un resort di lusso. il tennista serbo si è confessato alla rubrica 'Hello': "E' un momento perfetto della mia vita. Prima Wimbledon, ora il matrimonio: non potevo chiedere di meglio".

La moglie aspetta un bambino, che dovrebbe nascere all'inizio del 2015: "Quando l'ho vista per la prima volta in abito da sposa, venire verso di me, mi è sembrato un angelo. Ero concentrato su di lei, sul suo sorriso e sul nostro bambino" ha spiegato ancora Djokovic. Nole, tornato n.1 al mondo dopo la vittoria ai Championships, si è sposato giovedì scorso, quattro giorni dopo aver battuto Federer in finale: impossibile immaginare una festa più grande.